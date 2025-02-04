Die Ruhrpottwache
Folge 5: Sweet Money
42 Min.Ab 12
Eine Vierjährige wird mit Falschgeld alleine in einem Supermarkt von der Polizei aufgegriffen. Als die Kriminalbeamten die Ermittlungen aufnehmen, stellt sich heraus, dass der Vater auf dem Schrottplatz einen Wagen verkaufen wollte. Seither ist er nicht zurückgekehrt. - Eine junge Frau wird fast nackt von einer weiteren Frau auf die Wache geschleift. Offenbar hat die Halbnackte mit perversen Absichten im Gebüsch gehockt und kleinen Kindern aufgelauert.
Die Ruhrpottwache
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln