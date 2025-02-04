Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Ruhrpottwache

Sweet Money

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 5
Sweet Money

Sweet MoneyJetzt kostenlos streamen

Die Ruhrpottwache

Folge 5: Sweet Money

42 Min.Ab 12

Eine Vierjährige wird mit Falschgeld alleine in einem Supermarkt von der Polizei aufgegriffen. Als die Kriminalbeamten die Ermittlungen aufnehmen, stellt sich heraus, dass der Vater auf dem Schrottplatz einen Wagen verkaufen wollte. Seither ist er nicht zurückgekehrt. - Eine junge Frau wird fast nackt von einer weiteren Frau auf die Wache geschleift. Offenbar hat die Halbnackte mit perversen Absichten im Gebüsch gehockt und kleinen Kindern aufgelauert.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Die Ruhrpottwache
SAT.1 GOLD
Die Ruhrpottwache

Die Ruhrpottwache

Alle 8 Staffeln und Folgen