Die Ruhrpottwache
Folge 19: Der kleine Horrorladen
43 Min.Ab 12
Die Besitzerin eines Bioladens wird während der Arbeit von zwei Rockerbräuten auf ihren Harleys überrascht. Diese hissen ein Transparent mit der Aufschrift "Horrorladen" vor ihrem Geschäft und beschimpfen sie Besitzerin als Giftpanscherin. Was hat das alles zu bedeuten?
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln