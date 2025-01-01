Die Ruhrpottwache
Folge 18: Aufgeputscht
42 Min.Ab 12
Bei der Abholung ihrer 11-jährigen Tochter von der Schule macht die Mutter eine erschreckende Entdeckung: Ihre Tochter hat Tabletten in einer Plastiktüte versteckt im Gebüsch gefunden und macht sich nun über diese her. Plötzlich eilen zwei Schüler hinzu, die die Tabletten mit Gewalt in ihren Besitz bringen.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Ruhrpottwache
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln