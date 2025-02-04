Die Ruhrpottwache
Folge 4: Vom "Onkel" begrabscht?
43 Min.Ab 12
Ein verängstigtes Mädchen mit blutverschmierten Händen rennt in Unterwäsche auf die Straße. Vollkommen verwirrt entschuldigt sie sich immer wieder bei den Beamten. Was ist nur Schreckliches passiert? - Auf Streife entdecken die Polizisten ein qualmendes Autowrack im Graben. Beim Annähern an den Unfallort kommt ihnen ein Mann entgegen gerannt, der der Beifahrer war. Nun braucht er dringend Hilfe bei der Rettung seiner Frau und seiner achtjährigen Tochter.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln