SAT.1Staffel 6Folge 16
Folge 16: Eingegraben

42 Min.Ab 12

Eine Schwangere läuft hektisch auf ihr Haus zu, da ihre Nachbarin sie bezüglich eines Einbruchs alarmiert hatte. Vorsichtig öffnet sie die Tür, aber niemand scheint da zu sein. Gerade als sie die Garage betritt, startet der Motor ihres Autos und ein unkenntlicher Fahrer rauscht mit Vollgas aus der Garage ...

SAT.1
