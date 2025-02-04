Die Ruhrpottwache
Folge 13: Ich bin dein Albtraum
42 Min.Ab 12
Die Beamten werden zu einer ausufernden Teenager-Party gerufen. Zwischen betrunkenen Jugendlichen entdecken sie einen 42-Jährigen, der dort verzweifelt seine Ziehtochter sucht. Er befürchtet das Schlimmste, zumal es bereits wieder hell ist und sie nicht erreichbar ist ...
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
