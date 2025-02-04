Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Ruhrpottwache

Kein Herz für Kinder

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 22
Kein Herz für Kinder

Kein Herz für KinderJetzt kostenlos streamen

Die Ruhrpottwache

Folge 22: Kein Herz für Kinder

42 Min.Ab 12

Eine Mutter setzt den Notruf ab: Ihr Sohn hat auf seinem eigenen Kindergeburtstag Gift gegessen! Der Verdacht fällt sofort auf den Nachbarn, der sich kurz zuvor über den Lärm beschwert hat. - Eine 30-Jährige stürzt vom Balkon eines Bürogebäudes. Unter Schock und verletzt versucht sie dennoch, in das Gebäude zu gelangen, um nach dem ihr bekannten Täter zu suchen, der für ihren Sturz verantwortlich ist. - Der Sohn einer Imbiss-Besitzerin wurde in der Imbissbude überfallen ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Die Ruhrpottwache
SAT.1 GOLD
Die Ruhrpottwache

Die Ruhrpottwache

Alle 8 Staffeln und Folgen