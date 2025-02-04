Die Ruhrpottwache
Folge 22: Kein Herz für Kinder
42 Min.Ab 12
Eine Mutter setzt den Notruf ab: Ihr Sohn hat auf seinem eigenen Kindergeburtstag Gift gegessen! Der Verdacht fällt sofort auf den Nachbarn, der sich kurz zuvor über den Lärm beschwert hat. - Eine 30-Jährige stürzt vom Balkon eines Bürogebäudes. Unter Schock und verletzt versucht sie dennoch, in das Gebäude zu gelangen, um nach dem ihr bekannten Täter zu suchen, der für ihren Sturz verantwortlich ist. - Der Sohn einer Imbiss-Besitzerin wurde in der Imbissbude überfallen ...
Die Ruhrpottwache
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln