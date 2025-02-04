Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Ruhrpottwache

Danke, Tanke

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 27
Danke, Tanke

Danke, TankeJetzt kostenlos streamen

Die Ruhrpottwache

Folge 27: Danke, Tanke

43 Min.Ab 12

Die Beamten erhalten einen beunruhigenden Notruf: Eine Tankstelle wurde überfallen und von der 18-jährigen Mitarbeiterin fehlt nun jede Spur. Hat ihr Verschwinden etwas mit dem Überfall zu tun? - Hilfeschreie ertönen aus einer Wohnung. Die Beamten treten sofort die Tür ein. Mutter und Tochter haben sich verzweifelt im Badezimmer eingeschlossen, da sie ein Paket mit einer Schlange bekommen haben. Die Tochter wurde gebissen und liegt nun benommen in der Badewanne.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Die Ruhrpottwache
SAT.1 GOLD
Die Ruhrpottwache

Die Ruhrpottwache

Alle 8 Staffeln und Folgen