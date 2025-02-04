Die Ruhrpottwache
Folge 27: Danke, Tanke
43 Min.Ab 12
Die Beamten erhalten einen beunruhigenden Notruf: Eine Tankstelle wurde überfallen und von der 18-jährigen Mitarbeiterin fehlt nun jede Spur. Hat ihr Verschwinden etwas mit dem Überfall zu tun? - Hilfeschreie ertönen aus einer Wohnung. Die Beamten treten sofort die Tür ein. Mutter und Tochter haben sich verzweifelt im Badezimmer eingeschlossen, da sie ein Paket mit einer Schlange bekommen haben. Die Tochter wurde gebissen und liegt nun benommen in der Badewanne.
Die Ruhrpottwache
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln