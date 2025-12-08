Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 11Folge 10vom 08.12.2025
Folge 10: Die Kettenreaktion

40 Min.Folge vom 08.12.2025Ab 12

Das Team legt seinen Fokus erneut auf die Spurensuche im Sumpf. Schon bald werden sie mit der Erkenntnis belohnt, dass in der Vergangenheit Waren nach Oak Island transportiert wurden.

Kabel Eins Doku
