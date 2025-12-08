Bahnbrechende ErkenntnisseJetzt kostenlos streamen
Die Schatzsucher von Oak Island
Folge 9: Bahnbrechende Erkenntnisse
40 Min.Folge vom 08.12.2025Ab 12
Um zu verhindern, dass Wasser in den Gartenschacht eintritt, arbeiten die Schatzsucher unter Hochdruck. Neue Hinweise verdeutlichen den Zusammenhang zwischen der Insel, Captain Phipps und den Tempelrittern.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Schatzsucher von Oak Island
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Geschichte
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC.