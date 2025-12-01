Die Schatzsucher von Oak Island
Folge 5: Kosmische Strahlung
40 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12
Zwei Jahre musste sich das Schatzsucher-Team gedulden, nun liegt die MUON-Auswertung topografischer Daten der Insel endlich vor. Daraus geht hervor, dass die "Aladdin-Höhle" noch mehr Geheimnisse birgt, als zuvor angenommen.
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Geschichte
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC.