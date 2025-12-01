Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 11Folge 5vom 01.12.2025
40 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12

Zwei Jahre musste sich das Schatzsucher-Team gedulden, nun liegt die MUON-Auswertung topografischer Daten der Insel endlich vor. Daraus geht hervor, dass die "Aladdin-Höhle" noch mehr Geheimnisse birgt, als zuvor angenommen.

