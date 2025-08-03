Die Schatzsucher von Oak Island
Folge 11: Spuren im Sumpf
40 Min.Folge vom 03.08.2025Ab 12
Das Schatzsucher-Team ist begeistert, als es eine weitere antike Struktur im Sumpf entdeckt. Im Money Pit hingegen deuten Hinweise darauf, dass die Forscher kurz vor der Öffnung des "Chappel Vaults" stehen.
Die Schatzsucher von Oak Island
Genre:Reality, Geschichte
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
