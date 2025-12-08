Die Schatzsucher von Oak Island
Folge 8: Verpasste Gelegenheit
40 Min.Folge vom 08.12.2025Ab 12
Nachdem das Schatzsucher-Team einen herben Rückschlag verkraften muss, sinkt die Motivation auf einen Tiefstand. Im Nachgang erkennen die Abenteurer, dass ihnen der vermeintliche Rückschlag zu einer bahnbrechenden Entdeckung verholfen hat.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Schatzsucher von Oak Island
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Geschichte
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC.