Schatzsucher in der Pandemie

Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 1vom 09.02.2026
79 Min.Folge vom 09.02.2026Ab 12

Während das Corona-Virus die Schlagzeilen dominiert, kehrt das Team um Rick und Marty nach Oak Island zurück. Im Gepäck haben sie Hinweise auf mögliche Tunnel, die zum Money Pit führen könnten. Das Team glaubt fest daran, das Rätsel um den Schatz von Oak Island ein für allemal lösen zu können.

