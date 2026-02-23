Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Schatzsucher von Oak Island

Menschliche Spuren

Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 12vom 23.02.2026
Menschliche Spuren

Die Schatzsucher von Oak Island

Folge 12: Menschliche Spuren

40 Min.Folge vom 23.02.2026Ab 12

Der Boden rund um den Money Pit wird weiterhin akribisch untersucht. Plötzlich macht Alex Lagina eine interessante Entdeckung: Alles deutet darauf hin, dass Menschen bereits im Jahre 1492 in der Gegend waren und Nachforschungen im Erdreich unternahmen.

