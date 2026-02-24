Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Schatzsucher von Oak Island

Lichtblick

Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 16vom 02.03.2026
Lichtblick

Lichtblick

Die Schatzsucher von Oak Island

Folge 16: Lichtblick

40 Min.Folge vom 02.03.2026Ab 12

Oak Island, die sagenumwobene Insel an der Ostküste von Nova Scotia, Kanada, birgt möglicherweise einen gigantischen Schatz - und ist mit einem alten Fluch belegt. Piraten sollen hier Massen an purem Gold vergraben haben. Die Brüder Rick und Marty Lagina erfüllen sich einen lang gehegten Traum: Sie wollen den Schatz von Oak Island finden. Und so beginnt für die beiden das Abenteuer ihres Lebens ...

