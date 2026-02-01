Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 5vom 16.02.2026
Folge 5: Masterplan

40 Min.Folge vom 16.02.2026Ab 12

Neue Recherche-Ergebnisse lassen die Herzen der Schatzsucher höherschlagen. Ein möglicher Masterplan mit strategisch ausgelegten Felsblöcken könnte das Team direkt zum Ziel führen.

