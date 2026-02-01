Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Schatzsucher von Oak Island

Auf Umwegen zum Money Pit

Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 14vom 23.02.2026
Auf Umwegen zum Money Pit

Auf Umwegen zum Money PitJetzt kostenlos streamen

Die Schatzsucher von Oak Island

Folge 14: Auf Umwegen zum Money Pit

40 Min.Folge vom 23.02.2026Ab 12

Bei den Arbeiten im Sumpfgebiet stößt Rick Lagina auf eine Ringschraube, die Carmen Legge später analysiert und sie auf das 17. bis 18. Jahrhundert datiert. Dieser Information folgen weitere Berechnungen, die schließlich eine erstaunliche Erkenntnis erbringen.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Die Schatzsucher von Oak Island
Kabel Eins Doku
Die Schatzsucher von Oak Island

Die Schatzsucher von Oak Island

Alle 5 Staffeln und Folgen