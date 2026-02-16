Tempelritter in NordamerikaJetzt kostenlos streamen
Die Schatzsucher von Oak Island
Folge 9: Tempelritter in Nordamerika
40 Min.Folge vom 16.02.2026Ab 12
Rick Lagina und sein Team beginnen mit den Grabungen im Sumpf von Oak Island. Ihr Augenmerk richtet sich dabei auf einen mysteriösen Stein, den Rick und Dr. Spooner bereits vor drei Wochen zu Gesicht bekamen. Gary findet unterdessen blaue Keramiksplitter unter einer abgetragenen Erdschicht.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Schatzsucher von Oak Island
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Geschichte
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC.