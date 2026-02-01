Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Schatzsucher von Oak Island

Die Leginas sind zurück

Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 2vom 09.02.2026
Die Leginas sind zurück

Die Schatzsucher von Oak Island

Folge 2: Die Leginas sind zurück

39 Min.Folge vom 09.02.2026Ab 12

Rick und Marty Lagina kehren endlich wieder nach Oak Island zurück. Sie sind gespannt auf die Fortschritte, die in ihrer Abwesenheit gemacht wurden. Am "Lot 15" lauschen sie den neuen Berichten des Archäologenteams.

