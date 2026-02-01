Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Schatzsucher von Oak Island

Stoff für Legenden

Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 13vom 23.02.2026
Stoff für Legenden

Die Schatzsucher von Oak Island

Folge 13: Stoff für Legenden

40 Min.Folge vom 23.02.2026Ab 12

Das Team folgt dem mysteriösen Steinpfad im Sumpf und entdeckt ein seltsames Objekt aus dem Legendenschatz der Insel. Gary hat aufgrund seiner aktuellen Entdeckung die Hoffnung, dass ein Schatz ganz in der Nähe liegt - oder lag.

