Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Spreewaldklinik

Verführerisch umsorgt

SAT.1Staffel 2Folge 100vom 19.11.2025
Verführerisch umsorgt

Verführerisch umsorgtJetzt kostenlos streamen

Die Spreewaldklinik

Folge 100: Verführerisch umsorgt

35 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 6

Mona freut sich auf einen Abend allein mit Erik - doch dann zeigt auch er Anzeichen einer Lebensmittelvergiftung und muss in die Klinik. Durch die Welle an Patienten kommen die räumlichen Kapazitäten an ihre Grenzen, und so müssen sich ausgerechnet Nico und Paul ein Zimmer teilen. Ob es endlich zu einer Aussprache kommt?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Spreewaldklinik
SAT.1
Die Spreewaldklinik

Die Spreewaldklinik

Alle 2 Staffeln und Folgen