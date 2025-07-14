Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Spreewaldklinik

SAT.1Staffel 2Folge 11vom 14.07.2025
Folge 11: Offene Rechnung

34 Min.Folge vom 14.07.2025Ab 6

Lars versucht weiterhin, seine Gefühle für Mona zu verbergen, doch Erik gerät mit ihr aneinander, als sie seine Vaterpflichten in Frage stellt. Entsetzt mischt Lea sich ein. Die Nachricht über strengere Finanzkontrollen sorgt bei Dr. Berg und Doreen für Unmut. Noch ahnen die beiden nicht, wen der Klinikverbund dafür einsetzen wird. Währenddessen sorgt eine junge Patientin für Aufsehen, die sich offenbar versteckt - und zwar nicht nur vor einem bestimmten Arzt.

