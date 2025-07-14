Die Spreewaldklinik
Folge 11: Offene Rechnung
34 Min.Folge vom 14.07.2025Ab 6
Lars versucht weiterhin, seine Gefühle für Mona zu verbergen, doch Erik gerät mit ihr aneinander, als sie seine Vaterpflichten in Frage stellt. Entsetzt mischt Lea sich ein. Die Nachricht über strengere Finanzkontrollen sorgt bei Dr. Berg und Doreen für Unmut. Noch ahnen die beiden nicht, wen der Klinikverbund dafür einsetzen wird. Währenddessen sorgt eine junge Patientin für Aufsehen, die sich offenbar versteckt - und zwar nicht nur vor einem bestimmten Arzt.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Spreewaldklinik
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH