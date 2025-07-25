Die Spreewaldklinik
Folge 20: Griff nach den Sternen
34 Min.Ab 6
Vivian muss mit der Krebsdiagnose ihres Bruders Elias umgehen und als er nicht weiter behandelt werden möchte, ist sie zutiefst geschockt. Währenddessen ist Wemuth enttäuscht, da niemand seine neue Brille würdigt. Gittas Versuch, es wieder gut zu machen, geht nach hinten los. Auch Erik legt sich mächtig ins Zeug, um Lea seine Liebe zu beweisen. Dabei täuscht Erik wichtige Termine vor, was Lea in den falschen Hals bekommt. Wartet da vielleicht mehr als nur eine romantische Geste?
Die Spreewaldklinik
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH