Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Spreewaldklinik

Panikattacke

SAT.1Staffel 2Folge 8
Panikattacke

PanikattackeJetzt kostenlos streamen

Die Spreewaldklinik

Folge 8: Panikattacke

34 Min.Ab 6

Lea ist optimistisch, nachdem sie sich entschieden hat, mit Erik zusammenzuziehen. Doch Mona sucht immer noch nach einer neuen Wohnung für sich und Timmy - und Timmy möchte ausgerechnet in Eriks freie Wohnung ziehen. Doreen sorgt sich wegen ihrer Atemnot und befürchtet einen Rückfall ihrer Vorerkrankung. Trotz Monas Rat ist sie Paul gegenüber nicht ehrlich. Und schaffen es Radu und Dr. Wemuth, ihre Differenzen beiseitezulegen, um bei einem Patienten wieder zusammenzuarbeiten?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Spreewaldklinik
SAT.1
Die Spreewaldklinik

Die Spreewaldklinik

Alle 2 Staffeln und Folgen