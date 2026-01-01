Die Spreewaldklinik
Folge 8: Panikattacke
Lea ist optimistisch, nachdem sie sich entschieden hat, mit Erik zusammenzuziehen. Doch Mona sucht immer noch nach einer neuen Wohnung für sich und Timmy - und Timmy möchte ausgerechnet in Eriks freie Wohnung ziehen. Doreen sorgt sich wegen ihrer Atemnot und befürchtet einen Rückfall ihrer Vorerkrankung. Trotz Monas Rat ist sie Paul gegenüber nicht ehrlich. Und schaffen es Radu und Dr. Wemuth, ihre Differenzen beiseitezulegen, um bei einem Patienten wieder zusammenzuarbeiten?
