Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Spreewaldklinik

Patchwork

SAT.1Staffel 2Folge 18vom 23.07.2025
Patchwork

PatchworkJetzt kostenlos streamen

Die Spreewaldklinik

Folge 18: Patchwork

34 Min.Folge vom 23.07.2025Ab 6

Fiona ist bei der Arbeit abgelenkt - sie will online eine Jacke ersteigern, doch ein Mitbieter kommt ihr zuvor. Lea ist emotional aufgewühlt, nachdem sie Erik glücklich mit Mona und Timmy gesehen hat. Ausgerechnet jetzt muss sie mit Mark einen Patienten versorgen, doch ihrer Unkonzentriertheit hat unangenehme Folgen. Paul überlegt, wie er 250.000 Euro für den Einstieg bei Koschwitz aufbringt - und lässt Doreen, um sie zu schonen, außen vor.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Spreewaldklinik
SAT.1
Die Spreewaldklinik

Die Spreewaldklinik

Alle 2 Staffeln und Folgen