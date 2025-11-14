Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Spreewaldklinik

Alte Schätze, neue Wege

SAT.1Staffel 2Folge 6vom 14.11.2025
Alte Schätze, neue Wege

Alte Schätze, neue WegeJetzt kostenlos streamen

Die Spreewaldklinik

Folge 6: Alte Schätze, neue Wege

34 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 6

Paul plant eine Überraschung für Doreen zur Hochzeit. Die ersten Informationen, die zu ihr durchsickern, bringen Verwirrung. Unterdessen will Lars den vermeintlichen Schatz in der Spree finden und überredet Richard zu einem Tauch-Crashkurs. Lea muss einen Patienten nach einer gefährlichen Nachblutung notoperieren. Während sie fieberhaft nach einer Ursache für die Komplikationen sucht, gerät das Gerücht in Umlauf, sie würde Monas OP-Methode für die Blutung verantwortlich machen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Spreewaldklinik
SAT.1
Die Spreewaldklinik

Die Spreewaldklinik

Alle 2 Staffeln und Folgen