Alte Schätze, neue WegeJetzt kostenlos streamen
Die Spreewaldklinik
Folge 6: Alte Schätze, neue Wege
34 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 6
Paul plant eine Überraschung für Doreen zur Hochzeit. Die ersten Informationen, die zu ihr durchsickern, bringen Verwirrung. Unterdessen will Lars den vermeintlichen Schatz in der Spree finden und überredet Richard zu einem Tauch-Crashkurs. Lea muss einen Patienten nach einer gefährlichen Nachblutung notoperieren. Während sie fieberhaft nach einer Ursache für die Komplikationen sucht, gerät das Gerücht in Umlauf, sie würde Monas OP-Methode für die Blutung verantwortlich machen.
Genre:Soap, Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH