Die Spreewaldklinik
Folge 15: Diebische Elster
35 Min.Ab 6
Dr. Wemuth muntert den kleinen Kepe mit einem 3D-Ultraschall auf - und entdeckt dabei zufällig eine seltene Leberkrankheit. Vivian will ihn dafür rügen, doch er kontert selbstbewusst. Doreen wird derweil von einem vertrauten Moment zwischen Lea und Paul aus dem Gleichgewicht gebracht. Nachts zwingt sie eine Panikattacke in die Notaufnahme - ausgerechnet, als Lea Dienst hat. Fiona überrascht positiv, gesteht später jedoch einen Diebstahl, um eine Patientin zu schützen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Spreewaldklinik
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH