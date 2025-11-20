Die Spreewaldklinik
Folge 101: Der wunde Punkt
34 Min.Folge vom 20.11.2025Ab 6
Nach einer Welle von Lebensmittelvergiftungen bleibt das Sägewerk leer. Um das Vertrauen der Börnower zurückzugewinnen, wagen Andreja und Kai eine ungewöhnliche Idee: eine Schonkost-Party. Während Erik und Mona vor ihrem ersten Mal immer wieder gestoppt werden, sorgt Eriks Gefühlschaos um Lea für zusätzliche Verwirrung. Und während Dr. Berg und Wemuth im OP um Pauls Leben kämpfen, bereut Nico ihren letzten Streit mit ihm.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Spreewaldklinik
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH