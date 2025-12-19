Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Spreewaldklinik

Unverhofft kommt oft

SAT.1Staffel 2Folge 122vom 19.12.2025
34 Min.Folge vom 19.12.2025Ab 6

Nach Gittas Andeutungen will Lea dem Verdacht, dass Erik nicht Timmys Vater ist, wieder nachgehen, doch Mona zwingt Gitta mittels Erpressung zum Schweigen. Da werden Monas Pläne von jemand anderem bedroht. Radu und Nico wundern sich über Martin Biebers plötzliche Schmerzen in seinem operierten Bein. Bald deutet sich an, dass der Patient ihnen etwas verheimlicht. Kai findet im Sägewerk einen positiven Schwangerschaftstest im Müll - und Andreja leidet offenbar unter Übelkeit.

