SAT.1Staffel 2Folge 24vom 31.07.2025
Folge 24: Entscheidungen

34 Min.Folge vom 31.07.2025Ab 6

Vera will den Kinderwunsch sofort wieder angehen, doch Stefan zögert - aus Sorge um sie. Währenddessen erkennt Richard, was Lars wirklich umtreibt: seine Gefühle für Mona. Bei Elias der Schock: Der Tumor konnte nicht vollständig entfernt werden, Bestrahlung könnte helfen, doch Elias lehnt ab. Vivian fällt es schwer, seine Entscheidung zu akzeptieren ...

