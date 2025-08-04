Die Spreewaldklinik
Folge 26: Auf Spur
34 Min.Folge vom 04.08.2025Ab 6
Radu spürt, wie sehr Leas Brief Nico belastet und ist empört, als dieser ihn bittet, Lea ins Gesicht zu lügen und zu behaupten, er habe den Brief nie erhalten. Währenddessen warnt Gitta Fiona, sich aus Marks Kontakt zu Yeliz herauszuhalten, verfolgt ihn aber kurz darauf selbst. Beim Karaoke-Abend im Sägewerk kann Lars ein Duett mit Mona nicht verhindern - und schließlich nicht mehr den Blick von ihr abwenden.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Spreewaldklinik
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH