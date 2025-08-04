Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Spreewaldklinik

Auf Spur

SAT.1Staffel 2Folge 26vom 04.08.2025
Auf Spur

Auf SpurJetzt kostenlos streamen

Die Spreewaldklinik

Folge 26: Auf Spur

34 Min.Folge vom 04.08.2025Ab 6

Radu spürt, wie sehr Leas Brief Nico belastet und ist empört, als dieser ihn bittet, Lea ins Gesicht zu lügen und zu behaupten, er habe den Brief nie erhalten. Währenddessen warnt Gitta Fiona, sich aus Marks Kontakt zu Yeliz herauszuhalten, verfolgt ihn aber kurz darauf selbst. Beim Karaoke-Abend im Sägewerk kann Lars ein Duett mit Mona nicht verhindern - und schließlich nicht mehr den Blick von ihr abwenden.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Spreewaldklinik
SAT.1
Die Spreewaldklinik

Die Spreewaldklinik

Alle 2 Staffeln und Folgen