SAT.1Staffel 2Folge 30vom 08.08.2025
34 Min.Folge vom 08.08.2025Ab 6

Nico erfährt, dass Bartel Konstantins leiblicher Vater ist, und drängt ihn zur Wahrheit - doch Bartel schweigt, selbst als er als Spender infrage kommt. Also will Nico den Jungen selbst darauf stoßen und gerät mit Lea aneinander. Doreen gesteht Paul, dass sie Beruhigungstabletten nimmt und sich eingeengt fühlt. Mona horcht auf, als Doreen ihr anvertraut, Paul habe Lea geküsst. Erik plant Geschwisterzeit mit Lars - doch der will weiter nach Bali.

