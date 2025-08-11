Die Spreewaldklinik
Folge 31: Zwei Schiffe
33 Min.Folge vom 11.08.2025Ab 6
Nach einem heftigen Streit zieht Lea Nico vom Fall Konstantin ab - aus medizinischer Verantwortung, aber auch wegen ihrer eigenen Geschichte. Nico fühlt sich verraten und geht auf Abstand. Doreen entdeckt, dass Mona ihre Arbeitsbescheinigung gefälscht hat, lässt sich aber zum Schweigen überreden. Nun wahren beide ein Geheimnis der anderen. Aus Kindheitserinnerungen fahren Vivian und Elias an die Spree, hier wird Vivian klar, dass Elias seinen Entschluss längst gefasst hat.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Spreewaldklinik
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH