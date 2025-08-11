Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 31vom 11.08.2025
33 Min.
Ab 6

Nach einem heftigen Streit zieht Lea Nico vom Fall Konstantin ab - aus medizinischer Verantwortung, aber auch wegen ihrer eigenen Geschichte. Nico fühlt sich verraten und geht auf Abstand. Doreen entdeckt, dass Mona ihre Arbeitsbescheinigung gefälscht hat, lässt sich aber zum Schweigen überreden. Nun wahren beide ein Geheimnis der anderen. Aus Kindheitserinnerungen fahren Vivian und Elias an die Spree, hier wird Vivian klar, dass Elias seinen Entschluss längst gefasst hat.

