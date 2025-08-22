Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Spreewaldklinik

SAT.1Staffel 2Folge 40vom 22.08.2025
33 Min.Folge vom 22.08.2025Ab 6

Erik organisiert ein Abschiedsfoto für Lars - nicht ahnend, dass Mona mit aufs Bild gerät. Als Richard alarmiert reagiert, schöpft Erik Verdacht: Mona ist die Frau, deretwegen Lars Börnow verlässt. Wütend stellt er sie zur Rede. Gitta und Fiona suchen den Besitzer eines herrenlosen Gurkenschlüpfers, was Gitta in eine peinliche Lage bringt. In der Notaufnahme droht ein Patient durch Systemausfall und Sparmaßnahmen zu sterben. Vivian verhindert im letzten Moment Schlimmes.

