Die Spreewaldklinik
Folge 41: Schlaflos
34 Min.Folge vom 25.08.2025Ab 6
Nachdem Erik von Lars' Gefühlen für Mona erfahren hat, konfrontiert er seinen Bruder: Ist sie der Grund, weshalb er auswandern will? Als auch Mona mit Lars spricht, stellt er sich selbst die Sinnfrage. Lea äußert erneut Zweifel an Monas Arbeitsbescheinigung. Obwohl Erik von ihrem Unmut genervt ist, setzen Lea und Andreja ihre Recherche fort. Nach einem Powernap in einem Patientenbett wird Nico von Gitta bestraft. Fiona, die selbst Ärger mit Gitta hat, wischt ihr eins aus.
