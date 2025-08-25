Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Spreewaldklinik

Schlaflos

SAT.1Staffel 2Folge 41vom 25.08.2025
Schlaflos

SchlaflosJetzt kostenlos streamen

Die Spreewaldklinik

Folge 41: Schlaflos

34 Min.Folge vom 25.08.2025Ab 6

Nachdem Erik von Lars' Gefühlen für Mona erfahren hat, konfrontiert er seinen Bruder: Ist sie der Grund, weshalb er auswandern will? Als auch Mona mit Lars spricht, stellt er sich selbst die Sinnfrage. Lea äußert erneut Zweifel an Monas Arbeitsbescheinigung. Obwohl Erik von ihrem Unmut genervt ist, setzen Lea und Andreja ihre Recherche fort. Nach einem Powernap in einem Patientenbett wird Nico von Gitta bestraft. Fiona, die selbst Ärger mit Gitta hat, wischt ihr eins aus.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Spreewaldklinik
SAT.1
Die Spreewaldklinik

Die Spreewaldklinik

Alle 2 Staffeln und Folgen