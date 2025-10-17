Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Spreewaldklinik

Skandal!

SAT.1Staffel 2Folge 79vom 17.10.2025
Skandal!

Skandal!Jetzt kostenlos streamen

Die Spreewaldklinik

Folge 79: Skandal!

34 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 6

Radu erkennt, warum Fiona für ihn eingestanden ist - und dass er etwas richtigstellen muss. Derweil kommt Marks schwangere Patientin Yeliz Günal mit Schmerzen in die Klinik. Mark will sie sofort untersuchen, doch Yeliz' Freund Milan stellt sich quer, bis sich die Situation dramatisch zuspitzt. Paul sieht einen Hoffnungsschimmer bei Nico und will Koschwitz' Betrug öffentlich machen. Doch da wird er plötzlich selbst zum Sündenbock ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Spreewaldklinik
SAT.1
Die Spreewaldklinik

Die Spreewaldklinik

Alle 2 Staffeln und Folgen