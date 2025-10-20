Die Spreewaldklinik
Folge 80: Unter Druck
35 Min.Folge vom 20.10.2025Ab 6
Nach dem diffamierenden Zeitungsartikel will Paul nicht nur Nico seine Unschuld beweisen. Nur scheint inzwischen ganz Börnow gegen ihn zu sein. Mona macht Erik weiterhin Druck und spielt mit seiner Angst, Timmy zu verlieren. Als Erik sie verzweifelt bittet, zu bleiben, setzt Mona eine grundlegende Bedingung. Yeliz muss dringend operiert werden, doch ihr Freund Milan blockiert weiter - bis Yeliz zusammenbricht. Kann Mark sie retten?
Die Spreewaldklinik
Genre:Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH