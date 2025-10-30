Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 88vom 30.10.2025
34 Min.Folge vom 30.10.2025Ab 6

Während eines Streits mit Mark hat Mirko Gottschalk eine Waffe gezogen und versehentlich seine Frau Hannah angeschossen - ein Schock, der eine weitere irrationale Handlung bei ihm auslöst: Um Druck auf Mark auszuüben, damit er Hannah in der Not-OP das Leben rettet, nimmt Mirko Vivian als Geisel. Von den dramatischen Ereignissen in der Klinik abgeschottet, lässt Kai in Andrejas Abwesenheit im Sägewerk eine Pastete im Ofen verkokeln. Ob er das Missgeschick vertuschen kann?

SAT.1
