Die Spreewaldklinik
Folge 89: Der Tag danach
34 Min.Folge vom 31.10.2025Ab 6
Lea wird sich in ihrer Sorge um Mark, der sich nach der Geiselnahme zurückzieht, bewusst, wie wichtig er ihr ist. Nico ermutigt sie, auf ihn zuzugehen. Auch Vivian ist nach den Ereignissen traumatisiert, lehnt aber jede Hilfe ab. Das rächt sich, als sie haltlos von ihren Erinnerungen überrollt wird und sich dabei verletzt. Kurz vor Roberts Entlassung will Gitta ihm und Dr. Berg Zweisamkeit verschaffen. Doch Fiona stiftet ungewollt Chaos.
Genre:Soap, Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH