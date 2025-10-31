Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Spreewaldklinik

Der Tag danach

SAT.1Staffel 2Folge 89vom 31.10.2025
Der Tag danach

Der Tag danachJetzt kostenlos streamen

Die Spreewaldklinik

Folge 89: Der Tag danach

34 Min.Folge vom 31.10.2025Ab 6

Lea wird sich in ihrer Sorge um Mark, der sich nach der Geiselnahme zurückzieht, bewusst, wie wichtig er ihr ist. Nico ermutigt sie, auf ihn zuzugehen. Auch Vivian ist nach den Ereignissen traumatisiert, lehnt aber jede Hilfe ab. Das rächt sich, als sie haltlos von ihren Erinnerungen überrollt wird und sich dabei verletzt. Kurz vor Roberts Entlassung will Gitta ihm und Dr. Berg Zweisamkeit verschaffen. Doch Fiona stiftet ungewollt Chaos.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Spreewaldklinik
SAT.1
Die Spreewaldklinik

Die Spreewaldklinik

Alle 2 Staffeln und Folgen