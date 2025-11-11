Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Spreewaldklinik

Nachfolger gesucht

SAT.1Staffel 2Folge 96vom 11.11.2025
Nachfolger gesucht

Die Spreewaldklinik

Folge 96: Nachfolger gesucht

34 Min.Folge vom 11.11.2025Ab 6

Yeliz gesteht, dass sie ihre Symptome nur gespielt hat, bekommt dann aber starke Blutungen. Lea geht Yeliz' Schicksal nahe und setzt sich für sie ein. Fiona ist traurig, als Wemuth einen würdigen Nachfolger für seine Handpuppe Felix sucht, aber nicht an sie denkt. Unterdessen bereitet sich Radu auf eine OP vor und bangt um seine verletzte Hand. Dank eines Schichttauschs kann Robert endlich Zeit mit Dr. Berg verbringen. Die aber hat bereits Pläne - und Robert steht da eher im Weg.

