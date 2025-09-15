Die Tudors
Folge 1: Folge 1
55 Min.Ab 12
König Henry VIII. stellt am Hof seine fünfte Frau, die blutjunge Königin Catherine Howard, vor. Mit ihrer Schönheit und Jugend sorgt Catherine bei einzelnen Mitgliedern des Hofes für Aufsehen. Lediglich Henrys Tochter Mary hat ein Problem mit ihrer jüngeren Stiefmutter. Der neue Kammerherr, Thomas Culpepper, ist von Catherine besonders angetan und macht keinen Hehl daraus, dass er sie erobern will.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Tudors
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Historisches Drama
Produktion:IE, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren