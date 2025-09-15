Die Tudors
Folge 5: Folge 5
53 Min.Ab 16
Während Königin Catherine in ihren Räumen festgehalten wird, werden im Zuge der Untersuchung der Untreue-Vorwürfe die Verdächtigen verhaftet und gefoltert. Lord Hertford kommt mit seinen Ermittlungen schnell voran. Henry VIII. ist am Boden zerstört, als er von der sexuellen Vergangenheit der Königin erfährt. Doch seine Reaktion ist entschieden und unsentimental.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Tudors
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Historisches Drama
Produktion:IE, 2007
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren