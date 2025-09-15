Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Tudors

Folge 6

Staffel 4Folge 6
Folge 6

Folge 6Jetzt kostenlos streamen

Die Tudors

Folge 6: Folge 6

47 Min.Ab 12

Henry VIII. ist wieder unverheiratet und denkt darüber nach, wie er seine Dynastie fortführen soll. Zu aller Überraschung erlässt er ein neues Gesetz und setzt seine Töchter, Prinzessin Elisabeth und Prinzessin Mary, wieder als seine königlichen Nachfolger ein. Als die attraktive Catherine Parr sein Interesse weckt, setzt der König alles in die Wege, um die adlige Witwe heiraten zu können.

Die Tudors

Die Tudors

