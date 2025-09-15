Die Tudors
Folge 6: Folge 6
47 Min.Ab 12
Henry VIII. ist wieder unverheiratet und denkt darüber nach, wie er seine Dynastie fortführen soll. Zu aller Überraschung erlässt er ein neues Gesetz und setzt seine Töchter, Prinzessin Elisabeth und Prinzessin Mary, wieder als seine königlichen Nachfolger ein. Als die attraktive Catherine Parr sein Interesse weckt, setzt der König alles in die Wege, um die adlige Witwe heiraten zu können.
Genre:Historisches Drama
Produktion:IE, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland
