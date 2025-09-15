Die Tudors
Folge 4: Folge 4
49 Min.Ab 12
Henry VIII. kehrt wie neugeboren von seiner Reise nach Nordengland an den Hof zurück. Voller Begierde für seine junge Königin ahnt er nicht, dass Catherine inzwischen einem anderen zugetan ist. Catherine wird von ihrer Vergangenheit eingeholt, als ihr ehemaliger Liebhaber Francis auftaucht und versucht, sie zu erpressen. Doch jemand kommt Francis zuvor: Den König erreicht ein anonymer Brief, in dem seine Frau des Ehebruchs beschuldigt wird.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Tudors
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Historisches Drama
Produktion:IE, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren