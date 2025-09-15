Die Tudors
Folge 7: Folge 7
51 Min.Ab 12
Während sich ein Krieg mit Frankreich anbahnt, heiratet Henry VIII. die attraktive Witwe Catherine Parr. Seine sechste Ehefrau erweist sich als eine fähige und angesehene Königin und Stiefmutter. Charles Brandon wird zum Befehlshaber der englischen Armee ernannt, mit der er in Frankreich einmarschieren soll. Unterdessen werden Charles' Abgesandte, mit dem Henry VIII. eine Allianz geschlossen hat, in großem Stil am englischen Hof unterhalten.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Tudors
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Historisches Drama
Produktion:IE, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren