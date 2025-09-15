Die Tudors
Folge 8: Folge 8
48 Min.Ab 12
Die Belagerung von Boulogne erweist sich als eine lange, schwierige und kostspielige Militäraktion. Unter der Führung von Henry VIII. gelingt es dem Earl von Surrey und seinen Männern, in die französische Burg bei Boulogne durchzudringen. Doch die Zustände sind für die Soldaten entsetzlich und die Verluste des Feldzuges sehr hoch. Mehrere Tausende Menschen sterben an Hunger oder Krankheit.
Die Tudors
Genre:Historisches Drama
Produktion:IE, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland
