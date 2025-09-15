Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Tudors

Folge 9

Sony PicturesStaffel 4Folge 9
Folge 9

Folge 9Jetzt kostenlos streamen

Die Tudors

Folge 9: Folge 9

55 Min.Ab 16

Das vorgeschrittene Alter und verschiedene Krankheiten setzen Henry VIII. merklich zu. Daher setzt er sich gegen den Bischoff kaum zur Wehr, der Königin Catherine Parr der Ketzerei bezichtigt. Die politischen Entwicklungen sorgen weiterhin für Aufruhr. Denn Earl von Surrey verliert Hunderte von Soldaten in einer Schlacht in Frankreich und gefährdet so Henrys militärischen Erfolg in Boulogne. Doch das sind nicht die schlimmsten Nachrichten ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Die Tudors
Sony Pictures
Die Tudors

Die Tudors

Alle 4 Staffeln und Folgen