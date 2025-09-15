Die Tudors
Folge 2: Folge 2
53 Min.Ab 12
Der Kammerherr Thomas Culpepper macht der jungen Braut des Königs weiterhin schöne Augen. Er ist jedoch nicht ihr einziger Verehrer, denn Catherine bezirzt mit ihrer Art die Männer am Hof. Lady Rochford schlägt Culpepper vor, ihm zu helfen, das Mädchen zu verführen. Während der gealterte Henry VIII. am Abend der Weihnachtsfeier früh zu Bett geht, feiern seine jungen, triebhaften Hofmitglieder munter weiter.
Die Tudors
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Historisches Drama
Produktion:IE, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland
