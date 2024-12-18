Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 1: Imbiss renoviert
30 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! Der Imbiss ist komplett renoviert worden. Aber der Boden ist so rutschig, ob Ingo wohl die Schutzfolie schon von den Kacheln abgemacht hat? Zu Gast: Oscar Umpierrez.
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Westdeutscher Rundfunk Köln 2004